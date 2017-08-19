США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ

Соединенные Штаты Америки не планируют оставаться в Сирии после того, как террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) будет побеждена. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, текст доступен на сайте ведомства.

«Это не входит в наши планы», — ответила она на вопрос журналиста о намерениях США остаться на Ближнем Востоке и после победы на террористами.

«Главная цель [коалиции во главе с США] была вернуть Ракку», — подчеркнула Нойерт, отметив, что эта задача еще находится в процессе реализации. Она отметила, что, «будь это Ирак или Сирия, это именно то, чего мы хотим — победить ИГ, и ничего более», добавив, что США предпочитают, чтобы Сирия управлялась сирийцами.

Штурм Ракки, так называемой неофициальной столицы ИГ, идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.