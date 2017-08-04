Жертвами удара сил коалиции США по сирийской Ракке стали семь детей

В результате воздушного удара по сирийскому городу Ракка, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции, погибли женщина и семь детей. Все они были членами одной семьи, сообщает агентство SANA.

Налет был совершен в ночь на 4 августа на ряд жилых кварталов для уничтожения засевших там боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Несколько мирных жителей получили ранения, ряд строений получили сильные повреждения.

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25 мая американские военные признали гибель более 100 мирных жителей иракского города Мосул в результате авианалета, произведенного в марте. Целью ударов были два снайпера ИГ, засевшие в одном из зданий. На них была сброшена 500-килограммовая авиабомба. В результате прямого попадания сдетонировала взрывчатка, которую боевики заложили на нижних этажах строения. Из-за мощнейшего взрыва люди погибли в этом и соседнем зданиях.

Штурм Ракки, так называемой неофициальной столицы ИГ, идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.