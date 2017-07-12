Американские военные вошли в Ракку

Военнослужащие США помогают формированиям «Сил демократической Сирии», ведущим в городе Ракка бои с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом на брифинге заявил официальный представитель коалиции во главе с США полковник Райан Диллон, сообщает телеканал Al Arabiya.

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Диллон указал, что американские солдаты занимаются консультированием и сопровождением бойцов «Сил демократической Сирии», не вступая в прямые боестолкновения с боевиками ИГ. В частности, американцы координируют авиаудары по позициям террористов, отметил он. Численность военнослужащих США в городе Диллон раскрывать не стал, но указал, что речь идет «не о сотнях» бойцов.

Штурм Ракки, так называемой неофициальной столицы ИГ, идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против джихадистов в Ираке и Сирии.