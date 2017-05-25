США признали гибель более 100 мирных жителей в Мосуле после авиаудара в марте

Американские военные признали гибель более 100 мирных жителей иракского города Мосул в результате авианалета, произведенного в марте этого года. Об этом заявил бригадный генерал Мэтью Ислер, сообщает Associated Press.

По словам военного, целью ударов были два снайпера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), засевшие в одном из зданий. На них была сброшена 500-килограммовая авиабомба. В результате прямого попадания сдетонировала взрывчатка, которую боевики ИГ заложили на нижних этажах бетонного строения.

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Как пояснил Ислер, ни американское командование, ни иракские военные не имели информации о том, что в здании могут находиться гражданские лица, а также о минировании помещений. В результате мощнейшего взрыва в этом и соседнем зданиях погибли 105 человек, 36 числятся пропавшими без вести.

30 апреля объединенное командование операции «Непоколебимая решимость» признало гибель 352 гражданских лиц от ударов авиации возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии начиная с 2014 года.

В тот же день стало известно, что в результате авиаударов в провинции Ракка на севере Сирии погибли 14 мирных жителей.