Из-за удара коалиции по Ракке и Табке погибли 14 мирных сирийцев

Панарабский спутниковый канал Al Mayadeen сообщил о гибели 14 мирных жителей в результате авиаударов международной коалиции в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет ТАСС.

Силы альянса нанесли серию ударов по городам Ракка и Табка, что привело к потерям среди местного населения.

В то же время РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение передает, что при авианалете на Табку погибли восемь человек, в том числе пять членов одной семьи.

Табка и Ракка удерживаются группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Наступление на позиции террористов осуществляет арабо-курдское вооруженное объединение «Сирийские демократические силы», поддержку которому оказывают ВВС коалиции во главе с США.

