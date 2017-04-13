США признались в авиаударе по союзникам в Сирии

США по ошибке разбомбили собственных союзников в Сирии. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Бомбардировка была проведена в районе города Табка. «Удар был нанесен по требованию союзных сил, которые передали координаты и сообщили, что в этом районе находятся силы ИГ, — объяснили американские военные. — В реальности же там располагались авангардные позиции Сирийской свободной армии (ССА)».

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В результате авиаудара погибли 18 боевиков вооруженной оппозиции.

Операцию в районе Табки проводят отряды проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF), состоящие из отрядов этнических курдов и арабов, некоторые из которых принадлежат к ССА. Город находится под контролем террористов с 2013 года. Табка, расположенная на берегу реки Евфрат, находится на пути к сирийской «столице» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство (ИГ) — Ракке.

22 марта стало известно, что в одноименной провинции был высажен американский десант. Цель операции — захват Табки и расположенной рядом с ним Саурской плотины. Это позволит десанту соединиться с основными силами SDF и начать штурм Ракки.