Американские военные высадили десант в провинции Ракка

Американские военные высадили десант недалеко от города Табка (Саура) в провинции Ракка. Об этом сообщает Reuters.

Источники в руководстве курдско-арабской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщили, что в операции приняли участие около 100 американских спецназовцев и до тысячи бойцов SDF. Пентагон пока присутствие своих войск не подтверждает: по словам официального представителя Минобороны США майора Адриана Рэнкайна-Галлоуэя, десантированы отряды SDF, а американцы отвечают за огневое прикрытие.

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Цель операции — захват самого города Табка, находящегося в руках боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) с 2013 года, и расположенной рядом с ним Саурской плотины. Это позволит десанту соединиться с основными силами SDF и начать наступление на Ракку.

Саурская плотина перекрывает реку Евфрат, образуя водохранилище Эль-Асад. В сооружениях плотины боевики ИГ устроили укрытия, рассчитывая на то, что самолеты ВВС Сирии, ВКС России и возглавляемой США коалиции не станут бомбить дамбу, необходимую для обеспечения страны электроэнергией.