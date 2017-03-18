NBC раскрыл детали секретного плана Трампа по борьбе с ИГ

Секретный план президента США Дональда Трампа по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) оказался очень похожим на стратегию предыдущего американского лидера Барака Обамы. Об этом со ссылкой на чиновников, ознакомившихся с документом, сообщил телеканал NBC.

По словам источников, план представляет собой усиление прежних мер. Речь, в частности, идет о продолжении нанесения по боевикам ударов с воздуха, усилении поддержки местных военных в Мосуле и Ракке, а также дальнейшему пресечению финансирования террористов и стабилизации обстановки в освобожденных регионах.

Специалисты считают план неудовлетворительным и опасаются, что он не поможет выполнить обещание Трампа быстро и полностью уничтожить ИГ.

Отставной адмирал Джеймс Ставридис (James Stavridis ), комментируя документ, отметил, что в данном случае все обстоит, как в старой поговорке: «План Б — значит, как план А, только интенсивнее».

Отставной генерал ВВС Дейв Дептула (Dave Deptula), планировавший воздушные атаки во время первой иракской кампании, заявил, что американской армии нужно использовать против ИГ больше огневой мощи. «Если сравнивать с телом, то мы стреляем им по пальцам рук и ног», — отметил он.

По словам Дептулы, воздушные атаки на ИГ координируются генералами сухопутных войск, и эта практика в корне неправильна. «Если вы хотите выиграть футбольный суперкубок, вы же не будете ставить во главе команды тренера по плаванию», — пояснил он.