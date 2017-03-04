Россия
 

Кремль заявил о готовности Москвы продолжать борьбу с ИГ без помощи США

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Россия будет продолжать борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) вне зависимости от того, будет подписана сделка с США по этому вопросу или нет. Об этом в субботу, 4 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Москва и так продолжает [борьбу]», — ответил он на вопрос о том, готова ли Россия продолжать без союзников.

Ранее в тот же день агентство Assosiated Press со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с ИГ. По словам собеседников AP, сомнения главы государства связаны как с «недавними провокациями Москвы», так и с растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ.

Также на решение отложить сделку могло возникнуть на фоне обвинений генпрокурора США Джеффа Сешнса в тайных встречах с представителями Москвы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
AP сообщило о желании Трампа отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ
Демократы призвали генпрокурора США уйти в отставку из-за бесед с послом России
Трамп выразил доверие заподозренному в связях с Россией генпрокурору
Представитель США при ООН рассказала о судьбе отношений Москвы и Вашингтона
Последние новости
Кремль заявил о готовности Москвы продолжать борьбу с ИГ без помощи США
Вдохновителя Brexit Фараджа «произвели в рыцари» с помощью надувного меча
Житель Симферополя заявил о замироточивших вслед за бюстом Николая II иконах
UFC назвал сроки принятия решения о будущем Нурмагомедова
В Лондоне сообщили о предстоящем визите Бориса Джонсона в Москву
В Иране испытали российский ЗРК С-300
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:05 Сегодня

Я у мамы хулиган

Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
12:11 Сегодня

В РПЦ отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая II

14:22 Сегодня

Житель Симферополя заявил о замироточивших вслед за бюстом Николая II иконах

13:30 Сегодня

Число погибших под снежной лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до семи

Россия
 — 
00:07 28 февраля 2017

«Эти знания наполняли голову, как чердак»

Почему советское образование нельзя считать «лучшим в мире»
12:40 Сегодня

В Госдуме оценили возможные риски от увеличения Китаем расходов на оборону

11:29 Сегодня

Клиенты татарстанских банков предъявили властям ультиматум

10:40 Сегодня

Навального закидали яйцами в Уфе

Россия
 — 
00:10 3 марта 2017

«В слове "еще" — четыре ошибки»

Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
10:09 Сегодня

Альпинистка сорвалась со скалы во время соревнований на Байкале

08:44 Сегодня

Милонов попросил проверить кино «Красавица и чудовище» на предмет гей-пропаганды

01:36 Сегодня

Поклонская поведала о замироточившем бюсте Николая II

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
«Уберите его, мы не хотим, чтобы он учился в нашем классе»
Замначальника управления ПДН Москвы о том, как приструнить малолетних бандитов
Житель Симферополя заявил о замироточивших вслед за бюстом Николая II иконах
Число погибших под снежной лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до семи
В Госдуме оценили возможные риски от увеличения Китаем расходов на оборону
Клиенты татарстанских банков предъявили властям ультиматум
Альпинистка сорвалась со скалы во время соревнований на Байкале
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Университет преступного мира
Криминальный мир Бразилии — на свободе и за решеткой
Бывший фигурант дела Ким Чен Нама обвинил полицию Малайзии в угрозах его семье
Великобритания придумала способ избежать выплаты 60 миллиардов евро за Brexit
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Все материалы
Бывший СССР
Амулсарская мина
Почему золотая лихорадка может обернуться для Армении природной катастрофой
Гройсман оценил ущерб от блокады Донбасса
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
В Киеве заявили о введении санкций против «душителей свободы слова» в Крыму
Порошенко заявил о признании Португалией голодомора геноцидом украинского народа
В киевской маршрутке бойца АТО отправили с удостоверением к Порошенко
В Крыму рассказали о склонности украинских чиновников к самобичеванию
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
Глава Татфондбанка арестован по делу о мошенничестве
ЦБ оценил дыру в капитале Татфондбанка почти в 100 миллиардов рублей
В отношении главы Татфондбанка возбудили уголовное дело
Орешкин заявил о выходе экономики России на новый цикл
Глазьев нашел в Брюсселе центр управления экономикой Украины
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Daimler AG отзовет миллион машин из-за дефекта предохранителя
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
Подельник Березовского из «Аэрофлота» признан виновным в крупном хищении
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа–Банком по основному долгу
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Предполагаемый серийный убийца задержан в Забайкалье
Расходы Китая на оборону в 2017 году увеличатся на 7 процентов
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ России
В сгоревшей квартире в Туве нашли убитыми родителей с двумя детьми
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
В МГУ докопались до скифов
Физики создали новую форму материи
Система TRAPPIST-1 обошла Землю в шансах на зарождение жизни
В НАСА предложили проложить туннель до Марса
Все материалы
Спорт
Хабиб НурмагомедовПоддал парку
Почему бой Нурмагомедова и Фергюсона в очередной раз не состоялся
Хабиб Нурмагомедов «Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»
Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане
UFC назвал сроки принятия решения о будущем Нурмагомедова
Малкин отметился дублем в 700-м матче в НХЛ
Слепцова покинула сборную России на этапе Кубка мира после 66-го места в спринте
Все материалы
Культура
Летопись раздевалки
Как советские девушки нашли альтернативное применение серпу и молоту
Сергей Гандлевский: Как, что, кто…
О стиле в жизни и литературе
Миллионеры из трущоб
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Логана» до «Золота»
Певица Лорд выпустила клип и анонсировала альбом
Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов на Украине
В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «военной агрессии» России
Бэнкси открыл отель возле стены между Израилем и Палестиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
NYT рассказала о секретном инструменте Uber для слежки за чиновниками
Spiegel объединил лица Путина и Трампа на обложке журнала
Глава CNN рассказал о зависимости Трампа от просмотра его телеканала
Шварценеггер решил покинуть шоу «Подмастерье»
Все материалы
Ценности
Лучшие подарки к 8 марта
Lalique вдохновился античными богинями и жрицами
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Nike впервые выпустил одежду для полных женщин
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Развалины лагеря «Сопка» и те самые качелькиСамый трудный день
Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
В посольстве рассказали о сроках освобождения задержанных на Шри-Ланке россиян
В сети сообщили о задержании восьми россиян на Шри-Ланке без объяснения причин
Посольство объяснило причины задержания россиян на Шри-Ланке
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
«Я буду свободен»
Эвтаназия диджея из Италии вновь подняла вопрос добровольного ухода из жизни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Одинокого японца насмерть задавило порножурналами
Натали Портман родила дочь
Джиджи Хадид снялась для обложки первого номера арабского Vogue
Европейцы предпочли электроодеяла партнерам
Все материалы
10 опций, которые должны быть в каждой машине
Полезные штуки, которые позарез нужны каждому покупателю новой машины
Самые дикие концептуальные грузовики
Необычные формы и технологии из мира грузоперевозок
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
BMW и суперкары: история тюнинг-ателье Hamann
Ателье Hamann — детище талантливого гонщика, ставшее синонимом качества
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Семиместный Volkswagen Tiguan добрался до европейцев
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы