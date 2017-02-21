Представитель США при ООН рассказала о судьбе отношений Москвы и Вашингтона

США и Россия могут улучшить отношения, однако этого не случится, если восстановление связей повредит европейским союзникам Вашингтона. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, ее слова передает РИА Новости.

«США полагают, что с Россией можно иметь лучшие отношения. Мы, в конце концов, противостоим многим общим угрозам. Но более тесное сотрудничество с Москвой не может быть достигнуто за счет безопасности наших друзей и союзников из Европы», — сообщила она, выступая на заседании Совета Безопасности международной организации.

Материалы по теме Закат Запада В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок

В ходе своей речи Хейли также призвала Москву уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и подчеркнула, что санкции против РФ не будут сняты до полного выполнения Минских соглашений. По ее мнению, решение России о временном признании документов, выданных на неподконтрольных Киеву территориях Украины, лишь вредит мирному процессу.

В субботу, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными в России признаются в том числе удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в нарушении норм международного права.