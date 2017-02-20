В МИД прокомментировали признание документов жителей Донбасса

Указ президента Владимира Путина о признании документов, выданных в Донбассе, полностью соответствует международному праву, заявили в МИД России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 20 февраля.

«Указ полностью соответствует международному праву, которое не запрещает признание основных документов, необходимых для реализации прав и свобод граждан, выданных властями, которые не пользуются международным признанием. Это подтверждается международной практикой и решениями международных судебных органов, включая Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека», — говорится в тексте заявления.

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В документе отмечается, что вводимые указом меры призваны облегчить условия для жителей юго-востока Украины и носят временный характер. «Они рассчитаны на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений», — сообщается на сайте в ведомства.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ о признании в России документов жителей Донбасса соответствует международным правовым нормам и не противоречит минским соглашениям.

В субботу, 18 февраля, Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными на территории России признаются в том числе удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

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