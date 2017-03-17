В Сирии убит ответственный за разрушение памятников Пальмиры главарь ИГ

Сирийские военные ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), руководившего уничтожением античных памятников в городе Пальмира в 2015 году. Об этом сообщает Fars News.

По данным нескольких источников, Абу Хамид аль-Сухни был убит в пустынной местности в провинции Хомс во время наступления, предпринятого правительственными силами.

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16 марта сообщалось, что очередное подразделение сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России прибыло в Сирию для участия в разминировании города Пальмиры. В операции принимают участие свыше 150 специалистов, 17 единиц специальной техники и кинологическое подразделение.

Античный город Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В начале октября 2015 года боевики взорвали Триумфальную арку, возведенную древними римлянами в конце II века нашей эры в честь победы над парфянами.

Месяцем ранее здесь были уничтожены три погребальные башни, которые были построены в период с 103 по 44 год до нашей эры. Тогда же ООН подтвердила информацию об уничтожении античного храма Бэла.

Пальмира находилась под контролем боевиков ИГ с мая 2015 года. Город был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру. В настоящее время правительственные силы продолжают наступление на позиции боевиков в окрестностях города.