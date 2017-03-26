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Плотина под Раккой частично обрушилась из-за продолжающихся боев

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Плотина «Табка», Сирия
Плотина «Табка», Сирия

Дамба «Табка» на реке Евфрат в окрестностях Ракки частично обрушилась из-за боевых действий под городом. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Электростанция приостановила работу, так как из-за обстрелов был выведен из строя пункт управления. Специалисты не могут добраться до места происшествия из-за продолжающихся боев в непосредственной близости от плотины.

Столкновения происходят между отрядами вооруженной коалиции «Демократические силы Сирии» и членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Представители оппозиции опасаются, что в случае наступления террористы подорвут дамбу.

В воскресенье, 26 марта, жители сирийского города Ракки получили от боевиков ИГ сообщение с рекомендацией эвакуироваться в связи с возможностью прорыва дамбы. В уведомлении говорилось, что в результате авианалетов плотине нанесен серьезный ущерб и она может разрушиться, вызвав наводнение.

По данным оппозиционного сирийскому правительству Наблюдательного совета по правам человека в Сирии, 21 марта в результате удара по школе в пригороде Ракки погибли не менее 30 мирных жителей, укрывавшихся в здании. Всего жертвами авианалетов коалиции на неделе с 20 по 26 марта стали 89 мирных жителей.

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