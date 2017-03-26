Боевики ИГ предложили жителям Ракки покинуть город

Боевики запрещенного в России «Исламского государства» рекомендовали жителям сирийского города Ракка, которая считается столицей этого образования, эвакуироваться в связи с возможностью прорыва дамбы на реке Евфрат в 40 километрах выше по течению. Об этом сообщает газета The Guardian.

В уведомлении, распространенном среди жителей города, говорится, что в результате авианалетов проамериканской международной коалиции на прилегающие к дамбе районы ей нанесен серьезный ущерб. Таким образом она может разрушиться, и это грозит наводнением.

Это подтверждают данные оппозиционного сирийскому правительству Наблюдательного совета по правам человека в Сирии (НСПЧС). По информации этой организации, дамба, находящаяся под контролем ИГ, «уже вышла из строя по неустановленной причине».

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Согласно сведениям, поступающим из региона, жители начали покидать город.

По данным НСПЧС, 21 марта в результате удара по школе в пригороде Ракки погибли не менее 30 мирных жителей, которые укрывались в здании. Всего жертвами авианалетов коалиции на неделе с 20 по 26 марта стали 89 мирных жителей.

Коалиционный орган сирийской оппозиции — Сирийский национальный совет распространил призыв к коалиции прекратить авиаудары по жилым кварталам Ракки и ее окрестностей. Организация опасается роста числа жертв среди мирного населения.

В октябре 2016-го правозащитная организация Amnesty International сообщила о гибели за два года 300 мирных сирийцев, ставших жертвами авианалетов возглавляемой США коалиции. По данным американских военных за тот же период, жертвой стал лишь один человек.