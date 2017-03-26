Боевики ИГ предложили жителям Ракки покинуть город

Боевики запрещенного в России «Исламского государства» рекомендовали жителям сирийского города Ракка, которая считается столицей этого образования, эвакуироваться в связи с возможностью прорыва дамбы на реке Евфрат в 40 километрах выше по течению. Об этом сообщает газета The Guardian.
В уведомлении, распространенном среди жителей города, говорится, что в результате авианалетов проамериканской международной коалиции на прилегающие к дамбе районы ей нанесен серьезный ущерб. Таким образом она может разрушиться, и это грозит наводнением.
Это подтверждают данные оппозиционного сирийскому правительству Наблюдательного совета по правам человека в Сирии (НСПЧС). По информации этой организации, дамба, находящаяся под контролем ИГ, «уже вышла из строя по неустановленной причине».
Согласно сведениям, поступающим из региона, жители начали покидать город.
По данным НСПЧС, 21 марта в результате удара по школе в пригороде Ракки погибли не менее 30 мирных жителей, которые укрывались в здании. Всего жертвами авианалетов коалиции на неделе с 20 по 26 марта стали 89 мирных жителей.
Коалиционный орган сирийской оппозиции — Сирийский национальный совет распространил призыв к коалиции прекратить авиаудары по жилым кварталам Ракки и ее окрестностей. Организация опасается роста числа жертв среди мирного населения.
В октябре 2016-го правозащитная организация Amnesty International сообщила о гибели за два года 300 мирных сирийцев, ставших жертвами авианалетов возглавляемой США коалиции. По данным американских военных за тот же период, жертвой стал лишь один человек.