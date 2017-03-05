WP узнала о предполагаемом расширении участия ВС США в штурме Ракки

Разработанный Пентагоном план предстоящего наступления на сирийский город Ракка, «столицу» «Исламского государства», предусматривает значительное военное участие США, пишет газета The Washington Post.

В частности, речь идет о необходимости увеличения контингента сил специальных операций, выделения дополнительных боевых вертолетов и артиллерийских систем, а также поставках оружия курдам и прозападным оппозиционерам.

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Как отмечается, эти планы означают необходимость ослабления ряда ограничений на деятельность американцев в зоне конфликта, введенных во время правления администрации Барака Обамы.

Чиновники, участвующие в планировании, предложили поднять верхнюю планку военного контингента США в Сирии — в настоящее время в операции принимает участие около 500 бойцов сил специальных операций, инструкторов и советников объединенных демократических сил Сирии.

Уточняется, что американцы не будут принимать непосредственного участия в наземных боевых действиях, однако предполагается, что они будут работать ближе к линии фронта, взаимодействуя со своими союзниками на месте.

В начале марта сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с Турцией о ее возможном участии в освобождении Ракки. Подробностей не приводилось.

23 февраля Генштаб турецких вооруженных сил заявил, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции установили контроль над сирийским городом Аль-Баб.

Ракка в последнее время подвергается активным атакам с воздуха, в том числе российскими ВКС. В частности, он стал целью второго за всю историю сирийской кампании удара крылатыми ракетами воздушного базирования, который российская дальняя авиация осуществила 17 февраля 2017 года.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организацией, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.