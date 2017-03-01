В США сообщили о переговорах с Турцией об ее участии в освобождении Ракки

Вашингтон ведет переговоры с Анкарой о ее возможном участии в освобождении сирийского города Ракка. Об этом заявил командующий международной операцией против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, передает РИА Новости.
Подробности переговоров пока не сообщаются.
За день до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара после освобождения Аль-Баба может принять участие в операции по освобождению Ракки от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) в случае, если достигнет договоренности с Москвой и возглавляемой Вашингтоном международной коалицией.
Глава государства также отметил, что следующей целью турецкой армии станет освобождение сирийского города Манбидж.
23 февраля Генштаб ВС Турции заявил, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции установили контроль над сирийским городом Аль-Баб.
Турция с конца августа прошлого года проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Ее основная заявленная цель — уничтожение на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и создание на этих территориях зоны безопасности.