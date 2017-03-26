«Сирийские демократические силы» выбили ИГ с аэродрома у города Табка

«Сирийские демократические силы» (SDF) взяли под полный контроль бывший военный аэродром у города Табка, выбив оттуда боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время смешанные отряды SDF, костяк которых составляют сирийские курды, ведут наступление на Табку, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

SDF — союз курдских и арабских формирований, поддержанный международной коалицией под руководством США.

Табка, расположенная на берегу реки Евфрат, находится на пути к «столице» ИГ в Сирии — Ракке. Город находится под контролем террористов с 2013 года.

22 марта стало известно, что в одноименной провинции был высажен американский десант. Цель операции — захват Табки и расположенной рядом с ним Саурской плотины. Это позволит десанту соединиться с основными силами SDF и начать штурм Ракки.

«Исламское государство» включено в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.