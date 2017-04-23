«Сирийские демократические силы» объявили об окружении «столицы» ИГ

«Сирийские демократические силы» (SDF), состоящие из отрядов этнических курдов и арабов, объявили об окружении сирийского города Ракка — неофициальной столицы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает курдское агентство ANF News.

SDF взяли под контроль все стратегические трассы, ведущие в этот населенный пункт, уточнила пресс-секретарь альянса Шихан Шех Эхмед. «Мы перерезали связь с Ираком, освободив дорогу в Дейр-эз-Зор, и взяли под контроль восточную часть провинции Ракка. С наступлением на город Табка все маршруты снабжения были окончательно перерезаны, мы взяли под контроль дороги Ракка — Табка и Ракка — Дамаск», — сказала она.

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Шех Эхмед отметила, что освобождение города от ИГ — это конечная цель операции «Гнев Евфрата», проводимой при поддержке США.

В то же время поступали данные, что «столица» ИГ была перенесена из Ракки в Дейр-эз-Зор. По информации источника в Пентагоне, американские военные с помощью беспилотников в течение двух месяцев наблюдали, как Ракку покинули сотни «бюрократов ИГ». Они направлялись в город Меядин, расположенный на Евфрате немного южнее Дейр-эз-Зора.

Ракка, город на севере Сирии, был захвачен террористами в 2014 году. В марте сообщалось, что сирийские курды хотят включить этот населенный пункт в свою автономию после его освобождения.