Пентагон сообщил о гибели американских солдат в Ираке

В Ираке в результате ошибочного артиллерийского обстрела погибли два американских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг, сообщает Reuters.

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Он отметил, что 13 августа артиллерийская установка войск коалиции вела огонь по минометным позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В этот момент произошла «нештатная ситуация», детали которой Мэннинг раскрыть отказался. Также он указал, что в результате инцидента пострадали еще пятеро американских военных.

Террористическая группировка «Исламское государство» захватила часть территории Сирии и Ирака в 2014 году и провозгласила там халифат. С боевиками в этих странах борется коалиция во главе с США. Россия проводит воздушную операцию против исламистов в Сирии.