Коалиция США признала гибель более 600 мирных граждан при ударах в Сирии и Ираке

Международная коалиция, возглавляемая США, подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке в период с августа 2014 года по июнь 2017 года. Об этом говорится в докладе объединенного командования операции «Непоколебимая решимость», опубликованном 4 августа.

В документе уточняется, что в настоящее время коалиция проверяет еще 424 сообщения о гибели мирных жителей, к которым могли быть причастны силы коалиции.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

В предыдущем аналогичном исследовании, опубликованном 30 апреля, сообщалось о смерти 352 человек.

«Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц в результате попыток коалиции победить террористов ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и всем пострадавшим», — говорилось в заявлении.

В то же время, британская правозащитная организация Airwars, публикующая данные о числе вылетов авиации коалиции и нанесенных ракетно-бомбовых ударах, подсчитала, что жертвами налетов с начала кампании стали по меньшей мере 4734 мирных жителя в Сирии и Ираке.