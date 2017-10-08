Турция заявила о координации своих действий в Сирии с Россией

Премьер-министр Турции Бенали Йылдырым заявил, что Анкара работает вместе с Москвой над обеспечением безопасности в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает CNN Turk.

По его словам, работа проводится в рамках создания зоны безопасности в этом регионе.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что согласно достигнутым договоренностям Москва будет обеспечивать безопасность за пределами провинции, а Анкара — внутри нее.

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За неделю до этого страны-гаранты сирийского мирного урегулирования — Россия, Турция и Иран — согласовали границы зоны деэскалации в провинции Идлиб. Стороны обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Кроме того, для мониторинга в этих районах должен быть создан единый координационный центр.

В совместном заявлении сообщалось, что создание подобных зон — это временная мера, действие которой рассчитано на полгода с возможностью продления.