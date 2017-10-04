Минобороны объявило о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры»

Главарь террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии, еще 12 полевых командиров ликвидированы в результате российского авиаудара. Об этом в среду, 4 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Авиаудар был нанесен российскими самолетами Су-34 и Су-35 3 октября в момент, когда лидеры группировки собрались на совещание. Время и место проведения совещания было установлено российской военной разведкой.

«В результате удара главарь "Джабхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии», — заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, также были ликвидированы 12 полевых командиров группировки, в том числе ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности «Джабхат ан-Нусры» Ахмад аль-Гизаи. Кроме того, была уничтожена их охрана — более 50 человек. Еще более 10 боевиков получили взрывные ранения среднего и тяжелого характера.

Как пояснил Конашенков, местонахождение лидеров группировки было установлено в ходе спецоперации по уничтожению боевиков, которые 18 сентября напали на наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб.

Ранее Конашенков сообщал, что с 19 по 29 сентября воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили почти 2,5 тысячи экстремистов на территории Сирии во время ударов. Всего были ликвидированы 67 опорных пунктов боевиков, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 51 склад боеприпасов, 149 машин с пулеметами и 17 «джихадмобилей».