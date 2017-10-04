Минобороны показало на видео момент уничтожения главарей «Джабхат-ан-Нусры»

Видео: RT

Российское военное ведомство опубликовало видео уничтожения главарей террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в России). Видео публикует RT.

Ранее 4 октября сообщалось, что авиаудар был нанесен накануне российскими самолетами Су-34 и Су-35 в момент, когда лидеры группировки собрались на совещание. Время и место его проведения было установлено российской военной разведкой.

Главарь «Джабхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии. Еще 12 полевых командиров были уничтожены.