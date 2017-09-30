Опубликовано видео российского авиаудара по базе «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

Минобороны России опубликовало видео авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) России по базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в Сирии. Ролик размещен на YouTube в субботу, 30 сентября.

Ранее представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что «ан-Нусра» и террористическая организация «Исламское государство» понесли самые серьезные потери за несколько месяцев. По его словам, за 10 дней российскими ударами были уничтожены более 2,3 тысячи боевиков, еще 2,7 тысячи получили ранения.

«Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» запрещены в России.