Опубликовано видео российского удара по полевым командирам в Идлибе

Видео: Военно-Политическое Обозрение / YouTube

Опубликовано видео ракетно-авиационного удара по полевым командирам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Кадры публикует RT.

По данным российского оборонного ведомства, в результате атаки были ликвидированы пять влиятельных полевых командиров. Они руководили террористами, напавшими 18 сентября на российских военных полицейских.

Вместе с командирами убиты еще 32 боевика, а также ликвидирован склад боеприпасов и взрывчатки, шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением