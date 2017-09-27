В Идлибе уничтожили пять влиятельных полевых командиров боевиков

В сирийской провинции Идлиб ликвидировали пятерых влиятельных полевых командиров, руководивших боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, для этого была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны в Сирии.

Он пояснил, что в рамках операции были раскрыты место и дата проведения совещания полевых командиров группировки южнее Идлиба.

Конашенков сообщил, что по террористам был нанесен точечный ракетно-авиационный удар. Вместе с командирами погибли 32 боевика, также был уничтожен находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, шесть автомобилей.

Как пояснил генерал-майор, сообщения о гибели командиров группировки подтвердились по нескольким независимым каналам.