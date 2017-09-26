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Ту-95 нанесли ракетный удар по боевикам в Сирии

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Ту-95
Ту-95

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам «Исламского государства» (ИГ) в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Самолеты взлетели с авиабазы Энгельс в Саратовской области, совершили перелет в Сирию над Ираном и Ираком, после чего атаковали наиболее важные объекты ИГ и «Джабхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в России) в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб, указали в военном ведомстве.

Целями стали командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков, их техника и склады боеприпасов. «Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей», — отметили в Минобороны.

Там добавили, что прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35, базирующиеся на сирийской авиабазе Хмеймим. Сами Ту-95МС пролетели около семи тысяч километров, по разу дозаправившись от Ил-78.

22 сентября по находящимся в Идлибе террористам был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» с подлодки «Великий Новгород» Черноморского флота. Целями стали боевики, которые 19 сентября участвовали в окружении российских военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб».

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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