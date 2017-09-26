Ту-95 нанесли ракетный удар по боевикам в Сирии

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам «Исламского государства» (ИГ) в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Самолеты взлетели с авиабазы Энгельс в Саратовской области, совершили перелет в Сирию над Ираном и Ираком, после чего атаковали наиболее важные объекты ИГ и «Джабхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в России) в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб, указали в военном ведомстве.

Целями стали командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков, их техника и склады боеприпасов. «Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей», — отметили в Минобороны.

Там добавили, что прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35, базирующиеся на сирийской авиабазе Хмеймим. Сами Ту-95МС пролетели около семи тысяч километров, по разу дозаправившись от Ил-78.

22 сентября по находящимся в Идлибе террористам был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» с подлодки «Великий Новгород» Черноморского флота. Целями стали боевики, которые 19 сентября участвовали в окружении российских военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб».