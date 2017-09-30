Сирийская армия отбила атаку ИГ на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор

Правительственные войска Сирии и союзные силы отбили мощную атаку боевиков «Исламского государства» на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор. Об этом РИА Новости сообщил источник в штабе операций города.

По его словам, боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зором и Ас-Сухне. «В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили», — отметил собеседник агентства.

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Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения города, который на протяжении трех лет был в осаде ИГ. По дороге в город ежедневно прибывают колонны с продовольствием и медикаментами, а также колонны сирийского Красного Полумесяца и Креста с гуманитарными грузами.

В начале сентября отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города.

21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, участие в деятельности которых влечет уголовную ответственность.