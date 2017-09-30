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Сирийская армия отбила атаку ИГ на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор

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Правительственные войска Сирии и союзные силы отбили мощную атаку боевиков «Исламского государства» на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор. Об этом РИА Новости сообщил источник в штабе операций города.

По его словам, боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зором и Ас-Сухне. «В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили», — отметил собеседник агентства.

Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения города, который на протяжении трех лет был в осаде ИГ. По дороге в город ежедневно прибывают колонны с продовольствием и медикаментами, а также колонны сирийского Красного Полумесяца и Креста с гуманитарными грузами.

В начале сентября отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города.

21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, участие в деятельности которых влечет уголовную ответственность.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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