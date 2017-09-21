Минобороны России назвало сроки полного освобождения Дейр-эз-Зора

Под полным контролем сирийских войск находится уже более 85 процентов территории Дейр-эз-зора, в ближайшую неделю город будет освобожден полностью. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в течение последних суток сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зора. За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата.

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Тем временем, по словам Конашенкова, российские средства контроля зафиксировали переброску боевиков «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр-эз-Зор.

Генерал указал, что боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГ, при этом «российскими беспилотными средствами и разведкой за неделю не зафиксировано ни одного боестолкновения ИГИЛ с "третьей силой" — СДС».

Представителю командования вооруженных сил США в Катаре «в жесткой форме доведено», что попытки обстрелов из районов, где находятся СДС, будут пресекаться, подчеркнул Конашенков.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, участие в деятельности которых влечет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия и союзные ей силы освободили от боевиков ИГ два района на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Часть террористов пересекла Евфрат и укрылась в северной части города. За минувшие сутки штурмовые подразделения правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, уже освободили от боевиков более 60 квадратных километров территории на левом берегу реки.