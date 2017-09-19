Минобороны России обвинило сирийскую оппозицию в сбросе воды с плотин в Евфрат

Министерство обороны России обвинило сирийскую оппозицию в сбросе воды в Евфрат с подконтрольных ей плотин и призвало коалицию во главе с США хотя бы не мешать бороться с терроризмом на территории Сирии. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, при форсировании Евфрата армией САР в реке отмечался быстрый рост уровня воды. «Как только сирийские войска начали форсировать реку, в считаные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза — до 2 метров в секунду», — уточнил он.

Как пояснил Конашенков, осадков в это время не наблюдалось, и единственным объяснением подобного развития событий может быть рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата, которые находятся в руках оппозиционных формирований, подконтрольных международной коалиции во главе с США.

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В связи с этим Конашенков призвал коалицию хотя бы перестать чинить препятствия тем, кто действительно ведет борьбу с терроризмом в данном регионе. «Чем ближе конец ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России) в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГ, а кто на протяжении трех лет ее имитирует. Поэтому если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Сирийская армия и союзные ей силы освободили от боевиков ИГ два района на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Часть террористов пересекла Евфрат и укрылась в северной части города. За минувшие сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, уже освободили от боевиков более 60 квадратных километров территории на левом берегу реки.