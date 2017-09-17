Минобороны ответило на обвинения Пентагона в ударе ВКС по сирийской оппозиции

Минобороны опровергло заявление Пентагона о том, что ВКС России наносят удары по позициям оппозиционеров из «Сирийских демократических сил». Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает ТАСС.

«При этом российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России — прим. «Ленты.ру») районах. В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

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16 сентября возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГ обвинила Москву в нанесении удара по позициям оппозиционеров из «Сирийских демократических сил». Во время удара пострадали шесть бойцов.

14 сентября стало известно, что Россия планирует в ближайшие дни завершить борьбу с группировками, поддерживающими боевиков ИГ в Сирии. 12 сентября российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.

«Сирийские демократические силы» — альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии, который включает курдские отряды народной самообороны, различные арабские группы, а также ассирийские, армянские и туркменские отряды.