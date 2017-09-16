Вашингтон обвинил Россию в ударе по сирийским оппозиционерам

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) обвинила Москву в нанесении удара по позициям оппозиционеров из «Сирийских демократических сил». Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

«Примерно в 00:30 ночи по Гринвичу (03:00 мск — прим. «Ленты.ру») 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции», — указано в заявлении.

Источники агентства заявили, что во время удара пострадали шесть бойцов «Сирийских демократических сил».

14 сентября стало известно, что Россия планирует в ближайшие дни завершить борьбу с группировками, поддерживающими боевиков из ИГ в Сирии.

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12 сентября российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.

За неделю до этого стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора. На протяжении трех лет город находился в полном окружении террористов. Несмотря на регулярные атаки боевиков с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор держал оборону, периодически контратакуя террористов. Снабжение защитников города и гражданского населения осуществлялось через воздушный коридор.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство».