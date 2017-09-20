Лавров назвал США «незваными гостями» в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарм США Рексом Тиллерсоном, на которой они обсудили происходящее в российско-американских отношениях, передает «Интерфакс»

«Мы сегодня с Рексом Тиллерсоном обсуждали наши контакты по Сирии. Продолжаются контакты между военными с тем, чтобы не допускать конфликтов при реализации про-планов по взятию Ракки, с одной стороны, по взятию Дейр-эз-Зора — с другой стороны. И военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали», — заявил Лавров после встречи.

При этом Лавров добавил, что «при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость».

Во вторник телеканал CNN сообщил, что бойцы американских сил специальных операций находились в непосредственной близости от места нанесения российской авиацией удара в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии 16 сентября. По данным источников телеканала, инструкторы из США консультировали бойцов одного из подразделений поддерживаемой ими «Сирийской демократической армии» (СДС). После атаки российской авиации американские медики оказывали помощь раненым оппозиционерам.