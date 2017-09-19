CNN сообщил о находившемся рядом с местом авиаудара России в Сирии спецназе США

Бойцы американских сил специальных операций находились в непосредственной близости от места нанесения российской авиацией удара в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии 16 сентября. Об этом сообщает CNN.

По данным источников телеканала, инструкторы из США консультировали бойцов одного из подразделений поддерживаемой ими «Сирийской демократической армии» (СДС). После атаки российской авиации американские медики оказывали помощь раненым оппозиционерам.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

16 сентября возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) обвинила Москву в нанесении удара по позициям СДС. В результате бомбардировки ранения получили шесть человек.

На следующий день Минобороны России опровергло данную информацию.

«Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГ районах. В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.