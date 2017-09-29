Минобороны России опубликовало видео разминирования Дейр-эз-Зора

Видео: @mod_russia / Twitter

Министерство обороны России опубликовало в Twitter видео разминирования сирийского города Дейр-эз-Зор российскими саперами.

В оборонном ведомстве отмечают, что в первую очередь специалисты разминируют дороги, которые ведут к больницам, объектам водо- и электроснабжения, а также расчистят дорогу для гуманитарных конвоев.

«Переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы», — говорится на сайте Минобороны.

Отмечается также, отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями «Тайфун», «Рысь».

