Глава Пентагона отменил визит в Израиль

Глава Пентагона Хегсет отменил визит в Израиль из-за ударов по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет отменил запланированный на среду визит в Израиль, где должен был провести переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем. Об том сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Причиной отмены стало начало американских атак на Иран.

Накануне военные США нанесли удары более чем по 80 объектам на иранской территории. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, тогда как Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что Хегсет планирует совершить свой первый визит в Израиль в среду для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Одной из целей поездки называлось развеивание тревог израильской стороны по поводу возможной продажи американских истребителей F-35 Турции.