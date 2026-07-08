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13:42, 8 июля 2026Ценности

SHAMAN показал видео с Мизулиной в кружевном белом платье

Певец SHAMAN показал видео с женой Екатериной Мизулиной в кружевном белом платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, показал видео с женой Екатериной Мизулиной в белом платье. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

На размещенных кадрах исполнитель в черном смокинге танцует с супругой в ресторане. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) была одета в кружевное платье длины макси белого цвета, которое украшал объемный бант на подоле.

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1 ноября 2022

SHAMAN сделал публикацию в День семьи, из-за чего подписчики предположили, что видео было сделано на тайном торжестве, которое проходило в прошлом году в Донецке.

О том, что пара сыграла свадьбу, стало известно 5 ноября 2025 года. На церемонии в загсе Донецка певец и глава ЛБИ были одеты в рубашки цвета хаки, стилизованные под солдатские гимнастерки. Торжество посетил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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