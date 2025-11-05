Культура
15:12, 5 ноября 2025Культура

SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились

Певец SHAMAN женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Мизулина заявила, что они с артистом расписались в ЗАГСе Донецка. Судя по опубликованным кадрам, на торжестве присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала Мизулина в своей публикации.

Известно, что пара официально подтвердила свои отношения в марте 2025 года.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN стал в третий год подряд лучшим исполнителем России.

