СМИ заподозрили международную коалицию в применении белого фосфора в Сирии

Авиация возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции нанесла авиаудары по жилому району в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местных жителей.

В результате атаки погибли три человека, еще пятеро получили ранения. «Также нанесен значительный материальный ущерб общественным и частным владениям», — говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что удар был нанесен по району ас-Суар на северо-востоке провинции.

21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Министерство обороны России заявило, что в течение недели город будет освобожден от боевиков окончательно.

В начале месяца войска прорвали блокаду города, который три года находился под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

