СМИ заподозрили международную коалицию в применении белого фосфора в Сирии

Авиация возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции нанесла авиаудары по жилому району в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местных жителей.
В результате атаки погибли три человека, еще пятеро получили ранения. «Также нанесен значительный материальный ущерб общественным и частным владениям», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что удар был нанесен по району ас-Суар на северо-востоке провинции.
21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Министерство обороны России заявило, что в течение недели город будет освобожден от боевиков окончательно.
В начале месяца войска прорвали блокаду города, который три года находился под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).