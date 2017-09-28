Минобороны опровергло захват российских военных боевиками в Сирии

В Министерстве обороны опровергли данные о гибели или пленении российских военнослужащих в Сирии боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Эта информация не соответствует действительности, сообщил представитель российской авиабазы Хмеймим в четверг, 28 сентября, передает ТАСС.

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявил он.

Представитель базы добавил, что «никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было».

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Ранее в четверг сообщалось, что информагентство «Амак», подконтрольное ИГ, заявило о гибели одного российского солдата и пленении еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Указывалось, что россиянин якобы погиб в ходе боев за поселок Шуля.

24 сентября в Минобороны сообщили, что в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он возглавлял группу российских военных советников.

В начале сентября отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков ИГ на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города. До этого он на протяжении трех лет находился в полном окружении террористов. 21 сентября населенный пункт на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии.