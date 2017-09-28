ИГ отчиталось о гибели и пленении российских солдат в Сирии

Информационное агентство «Амак», подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), заявило о гибели одного российского солдата и пленении еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается анализом деятельности террористов.

Указывается, что россиянин погиб в ходе боев за поселок Шуля, который в результате был занят боевиками ИГ.

Официальных комментариев Минобороны России по данному поводу пока не поступало.

24 сентября в военном ведомстве сообщили, что в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников. В Минообороны уточнили, что обстрел велся боевиками ИГ.

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21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Министерство обороны России заявило, что в течение недели город будет освобожден от боевиков окончательно.

В начале сентября отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков ИГ на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города. До этого город на протяжении трех лет находился в полном окружении террористов.

