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ИГ отчиталось о гибели и пленении российских солдат в Сирии

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Информационное агентство «Амак», подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), заявило о гибели одного российского солдата и пленении еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается анализом деятельности террористов.

Указывается, что россиянин погиб в ходе боев за поселок Шуля, который в результате был занят боевиками ИГ.

Официальных комментариев Минобороны России по данному поводу пока не поступало.

24 сентября в военном ведомстве сообщили, что в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников. В Минообороны уточнили, что обстрел велся боевиками ИГ.

21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Министерство обороны России заявило, что в течение недели город будет освобожден от боевиков окончательно.

В начале сентября отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков ИГ на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города. До этого город на протяжении трех лет находился в полном окружении террористов.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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