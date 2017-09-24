Российский генерал погиб в Сирии

Командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В свою очередь, радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в штабе армии уточняет, что вместе с Асаповым под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника. Источник сообщил, что минометный снаряд попал в командный пункт, где находились офицеры. Он добавил, что из-за точности обстрела рассматривается версия предательства.

Ранее 24 сентября агентство РИА Новости сообщило о попадании своего корреспондента под минометный обстрел недалеко от южного въезда в Дейр-эз-Зор. Осколки снаряда повредили машину, рядом с которой стоял журналист (его имя не называется). Он не пострадал.