Российский журналист попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре

Агентство РИА Новости сообщило о попадании своего корреспондента под минометный обстрел в Сирии.

Инцидент произошел недалеко от южного въезда в Дейр-эз-Зор. Осколки снаряда повредили машину, рядом с которой стоял журналист (его имя не называется). Он не пострадал. Жертв обстрела среди военных и гражданских нет.

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21 сентября сообщалось, что Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Министерство обороны России заявило, что в течение недели город будет освобожден от боевиков окончательно.

В начале месяца войска прорвали блокаду города, который три года находился под контролем группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Противостояние президента Башара Асада и добивающихся его свержения мятежников началось в 2011 году. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство».