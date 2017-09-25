МИД назвал гибель российского генерала в Сирии платой за двуличие позиции США

Гибель российского генерала в Сирии — это плата России за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что произошедшее — плата кровью за подобную американскую политику.

В воскресенье, 24 сентября, в Минобороны России сообщили, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов.

В оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Асапов был старшим группы военных советников, он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. Генерал посмертно представлен к награде.

Минобороны ранее опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков ИГ севернее Дейр-эз-Зора в Сирии. Как отмечает агентство РИА Новости, там отчетливо видна техника подразделений специального назначения США в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ.