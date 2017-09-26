США заявили о непричастности к гибели российского генерала в Сирии

В Вашингтоне не согласились заявлениями Москвы относительно того, что США косвенно поддерживают террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и что российский генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии из-за двуличной позиции США в вопросе урегулирования кризиса в регионе. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Утверждения, что США поддерживают ИГ или имеют отношение к смерти российского военачальника, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: победа над ИГ», — написала она.

Также Нойерт указала, что сделанные российскими официальными лицами заявления «не соответствуют действительности и являются бесполезными».

Представитель Госдепа добавила, что Вашингтон продолжит реализацию механизма по избежанию конфликтов с Москвой.

Ранее в понедельник замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии — это плата России за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе. Дипломат отметил, что произошедшее — плата кровью за подобную американскую политику.

В воскресенье, 24 сентября, в Минобороны России сообщили, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов.

В оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Асапов был старшим группы военных советников, он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. Генерал посмертно представлен к награде.