МИД России сообщил о последней стадии существования «Исламского государства»

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) как «территориальный проект» находится на последней стадии существования. Об этом заявил агентству «Интерфакс» директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Илья Рогачев.

По его словам, это происходит «ввиду эффективных военных действий, прежде всего со стороны сирийской армии и российских ВКС».

Дипломат отметил, что боевикам ИГ «удается выживать, хотя группировка и не процветает так, как это было два года назад».

«Значительные финансовые средства так или иначе продолжают поступать в их распоряжение, в том числе извне», — добавил Рогачев.

Он пояснил, что группировке удается сохраняться благодаря тому, что не выполняется введенное Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия террористам.

При этом дипломат сообщил, что ИГ превращается в сетевую организацию по типу «Аль-Каиды» (запрещена в России), которая «расползается по миру». «То есть становится организацией с горизонтальной системой управления и автономными ячейками регионального или субрегионального масштаба», — рассказал он в интервью агентству.

Как отметил Рогачев, эти ячейки «практически независимы друг от друга, объединены скорее общей идеологией, чем какими-то физическими линиями коммуникации, денежными потоками или еще чем-то».