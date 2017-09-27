Американские контрразведчики назвали главные цели террористов ИГ

Самолеты и аэропорты остаются главной мишенью террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил директор Национального контртеррористического центра (НКТЦ) США Николас Расмуссен, сообщает ТАСС.

«Они (террористы — прим. «Ленты.ру») осознают, какой экономический ущерб может быть нанесен даже в том случае, если попытки уничтожить самолет или организовать теракт в аэропорту будут безуспешными, не говоря уже о числе жертв и том внимании, которое уделяют подобным терактам средства массовой информации», — заявил чиновник.

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По его словам, боевики продолжают искать новые способы совершения терактов и выискивать слабые места в системе безопасности.

4 сентября Госдеп США выступил с предупреждением об угрозе терактов в Европе. По мнению американских экспертов, наиболее уязвимыми для нападений остаются популярные среди туристов достопримечательности, транспортные узлы, рынки и торговые центры.

«Кроме того, отели, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, массовые мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие уязвимые объекты остаются приоритетными местами для возможных атак», — сказано в сообщении.