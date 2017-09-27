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Американские контрразведчики назвали главные цели террористов ИГ

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Николас Расмуссен
Николас Расмуссен

Самолеты и аэропорты остаются главной мишенью террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил директор Национального контртеррористического центра (НКТЦ) США Николас Расмуссен, сообщает ТАСС.

«Они (террористы — прим. «Ленты.ру») осознают, какой экономический ущерб может быть нанесен даже в том случае, если попытки уничтожить самолет или организовать теракт в аэропорту будут безуспешными, не говоря уже о числе жертв и том внимании, которое уделяют подобным терактам средства массовой информации», — заявил чиновник.

По его словам, боевики продолжают искать новые способы совершения терактов и выискивать слабые места в системе безопасности.

4 сентября Госдеп США выступил с предупреждением об угрозе терактов в Европе. По мнению американских экспертов, наиболее уязвимыми для нападений остаются популярные среди туристов достопримечательности, транспортные узлы, рынки и торговые центры.

«Кроме того, отели, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, массовые мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие уязвимые объекты остаются приоритетными местами для возможных атак», — сказано в сообщении.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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