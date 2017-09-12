Минюст США призвал Конгресс сделать закон об электронной слежке постоянным

Министерство юстиции США направило в Конгресс письмо, в котором предложило сделать закон об электронной слежке постоянным. Текст послания размещен на сайте ведомства.

В документе, подписанном генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом и директором Национальной разведки Дэниелом Коутсом, содержится напоминание о том, что срок действия нынешнего закона истекает в конце года.

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Авторы отмечают, что сейчас закон позволяет собирать жизненно важную информацию о международных террористах, киберпреступниках, отдельных лицах и структурах, занимающихся распространением оружия массового уничтожения, получать другие важные разведывательные данные.

«Сохранение в силе этих критически важных возможностей является высшим приоритетом министерства юстиции и разведывательного сообщества», — говорится в документе.

7 июня сообщалось, что Коутс предложил сенату навсегда закрепить действие временного раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Этот пункт позволяет совместным решением генпрокурора США и директора Национальной разведки поставить под наблюдение любого иностранца. С момента принятия такого решения слежка ведется не более года.

Критики этой меры утверждают, что в ходе шпионажа за иностранными объектами спецслужбы могут получить информацию об американцах, что законом запрещено.