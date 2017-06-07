Американские спецслужбы попросили вечного права следить за иностранцами

Американские спецслужбы должны иметь возможность в любое время начать слежку за любым иностранным гражданином. С такой позиции, как сообщает Reuters, выступил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

Материалы по теме «Кеннеди, приди, порядок наведи» WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США

Коутс предложил Сенату навсегда закрепить действие временного раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Этот раздел позволяет совместным решением генпрокурора США и директора национальной разведки поставить под наблюдение любого иностранца. С момента принятия такого решения слежка ведется не более года.

Издание Lawfare поясняет, что соответствующий законопроект был внесен сенатором-республиканцем Томом Коттоном. «Эта программа дала нашим спецслужбам ценнейшие данные, которые спасли жизни американцев и дали сведения о самых неуловимых целях. Тайна частной жизни американских граждан разделом 702 всецело защищена», — пояснил он в записке к законопроекту.

Критики этой меры утверждают, что в ходе шпионажа за иностранными целями иногда может быть получена и информация об американцах, что законом запрещено. Раздел 702 будет отменен, если его не продлят до 31 декабря 2017 года или не сделают постоянной частью нормативно-правовой базы государства.