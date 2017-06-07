Американские спецслужбы попросили вечного права следить за иностранцами

Американские спецслужбы должны иметь возможность в любое время начать слежку за любым иностранным гражданином. С такой позиции, как сообщает Reuters, выступил директор национальной разведки США Дэн Коутс.
Коутс предложил Сенату навсегда закрепить действие временного раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Этот раздел позволяет совместным решением генпрокурора США и директора национальной разведки поставить под наблюдение любого иностранца. С момента принятия такого решения слежка ведется не более года.
Издание Lawfare поясняет, что соответствующий законопроект был внесен сенатором-республиканцем Томом Коттоном. «Эта программа дала нашим спецслужбам ценнейшие данные, которые спасли жизни американцев и дали сведения о самых неуловимых целях. Тайна частной жизни американских граждан разделом 702 всецело защищена», — пояснил он в записке к законопроекту.
Критики этой меры утверждают, что в ходе шпионажа за иностранными целями иногда может быть получена и информация об американцах, что законом запрещено. Раздел 702 будет отменен, если его не продлят до 31 декабря 2017 года или не сделают постоянной частью нормативно-правовой базы государства.