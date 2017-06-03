Экс-сотрудник АНБ рассказал о массовой слежке спецслужб во время Олимпиады-2002

Бывший высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Томас Дрейк (Thomas Drake) заявил, что его ведомство совместно с ФБР устроило массовую слежку в ходе зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити, сообщает агентство Associated Press.
По его утверждению, АНБ собирало и сохраняло все SMS и электронные письма, пересылаемые в том районе. «Должностные лица в АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду как прекрасную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы поэкспериментировать и доработать систему массового наблюдения», — отмечает Дрейк.
Прошлый директор АНБ отрицал сам факт существования подобной системы. Нынешний глава оперативного отдела ведомства Уэйн Мерфи утверждает, что наблюдение велось исключительно за иностранцами, один из которых подозревался в связях с террористическими организациями.
Дрейк поступил на работу в АНБ в 2001 году и разгласил секретную информацию о дорогостоящей и плохо работающей программе отслеживания интернет-коммуникаций и телефонных звонков Trailblazer, обновление которой обошлось бюджету США в сумму от четырех до восьми миллиардов долларов. Позднее он был привлечен к уголовной ответственности, однако обвинение отказалось от большинства пунктов, и Дрейк был приговорен к одному году тюрьмы условно.
2 мая стало известно, что АНБ продолжает в массовом порядке перехватывать телефонные разговоры американцев, несмотря на так называемый «Акт о свободе США». В 2016 году ведомство получило от операторов и сохранило в своих базах данные о 151 230 968 телефонных звонках. Отмечается, что сбор данных не подразумевает запись информации в самих телефонных разговорах, то есть прослушивание. Речь идет только о звонках, их длительности и номерах звонящей и принимающей сторон.
Суд по делам о надзоре за иностранными разведками разрешил АНБ в 2016 году слежку только за 42 подозреваемыми в терроризме.